Vandali in azione: il video di un privato

Ennesimi atti vandalici successi pochi minuti dopo la mezzanotte di giovedì, in piazza Levi e via Verdi.

Sono intervenuti i carabinieri ed hanno identificato una persona (ma non è escluso che siano stati identificati anche altri).

Un residente ha filmato e oggi, venerdì, sporgerà denuncia per i danni che ha subito alle sue fioriere.