Via Verdi: 3 denunce per la notte di vandalismi

Tre denunce per danneggiamento dopo la notte brava di via Verdi.

Tre giovani vercellesi, due donne e un ragazzo, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica poiché responsabili di danneggiamento aggravato.

I tre sono stati segnalati da alcuni residenti di via Verdi in quanto stavano ribaltando le fioriere poste a decoro dei locali pubblici della zona. All’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile i tre, dopo le iniziali reticenze, ammettevano la loro responsabilità nel danneggiamento, senza fornire peraltro alcuna giustificazione al riguardo se non quella di aver agito in preda all’euforia per la ritrovata possibilità di poter frequentare senza più limitazioni i pubblici esercizi.

leggi anche: URLA, SCHIAMAZZI E VANDALI: IL VIDEO

I servizi nel centro storico di Vercelli sono stati incentivati proprio al fine di perseguire tali comportamenti illeciti e producono oggettivi risultati anche attraverso l’utilizzo della rete di videosorveglianza recentemente potenziata dal Comune di Vercelli.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri invita a comprendere che i momenti di svago serale e notturno, assolutamente consentiti, debbono trovare un limite al cospetto dell’altrui libertà di poter riposare e di poter condurre le proprie attività commerciali senza registrare, ogni notte, danneggiamenti ed abbandoni incontrollati di rifiuti.

Secondo quanto è stato programmato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, nel fine settimana i controlli proseguiranno.