Veneria, danni limitati alla copertura del tetto

Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 giugno un fulmine ha colpito il tetto della riseria di Agricola Veneria, provocando un principio di incendio ad una parte limitata della copertura.

L'incendio è stato bloccato dal rapido intervento dei vigili del fuoco, ai quali va il nostro ringraziamento.

Non si è registrato nessun danno alle persone e il fuoco è stato limitato alla copertura esterna del tetto, senza raggiungere nessun macchinario o impianto della riseria.

Sono rimasti indenni anche il riso pronto per essere confezionato e il magazzino del riso confezionato in attesa di spedizione.

Tuttavia, a causa dell'acqua utilizzata per spegnere l'incendio, per ora non è possibile impiegare una delle macchine confezionatrici della riseria.

Entro alcuni giorni saremo in grado di fornire previsioni sui tempi necessari per riprendere la normale attività produttiva.