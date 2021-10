Il Comune salva l'Agenzia Inps. Tiramani: «Promessa elettorale mantenuta» - FOTO E VIDEO

«Il primo obiettivo del nostro programma elettorale prevedeva di mantenere i servizi ancorati in Valsesia, dunque questa inaugurazione, che segue quella dell’Agenzia delle Entrate nell’altra ala dell’edificio, è l’adempimento di una promessa fatta quattro anni fa ai cittadini»: con queste parole il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, ha iniziato il suo discorso per l’inaugurazione dei luminosi e spaziosi uffici nello stabile dell’ex ospedale, che il Comune ha ceduto all’Inps in comodato d’uso gratuito e ristrutturato completamente, garantendosi la permanenza in città dell’Agenzia.

«Abbiamo effettivamente rischiato di perdere l’Agenzia Inps in città – ha continuato Tiramani – in virtù della Legge Madìa, che prevedeva la chiusura delle sedi periferiche di alcuni servizi se i Comuni non avessero offerto gratuitamente gli spazi necessari: noi ci siamo subito attivati, recuperando spazi inutilizzati e salvando un servizio utile alla nostra città e a tutto il territorio».

Le parole del sindaco sono state confermate dal direttore regionale dell’Inps, la Emanuela Zambataro: «Nel 2019, la previsione dell’istituto era di trasformare l’Agenzia di Borgosesia in un punto Inps – ha spiegato la dirigente – io sono arrivata a coordinare la direzione regionale proprio in quel periodo e ho deciso di effettuare un sopralluogo a Borgosesia, durante il quale ho incontrato il sindaco Tiramani che mi ha generosamente offerto i locali in comodato gratuito. A quel punto ho deciso di riorientare la scelta ed eccoci qui, con questa nuova sede di agenzia, per un servizio che nel 2020 ha fatto registrare numeri davvero importanti».

La direttrice regionale ha quindi spiegato che l’Agenzia di Borgosesia è una sede efficiente e produttiva, che nell’anno 2020 ha liquidato 2.467 prodotti pensionistici, ha definito 2792 pratiche di autorizzazione, 1.514 congedi parentali e che persegue la politica della multicanalità, offrendo ai cittadini la possibilità di avere servizi informativi in questa struttura.

«Poiché Borgosesia è sede di un importante distretto produttivo, la presenza del servizio previdenziale è molto utile – ha aggiunto Zambataro – sono numerosi i servizi che Inps offre non solo ai cittadini ma anche ad artigiani, commercianti e “gestioni separate” per diverse tipologie di servizi, dalla dilazione ai Durc per la richiesta di contributi statali. Tante anche le pratiche evase per richieste di reddito di cittadinanza e per la gestione dell’emergenza sociale che si è verificata durante la pandemia».

Negli uffici di Borgosesia lavorano 6 addetti: la direttrice Enrica Broglia Fratin, coadiuvata da Daniela Caccia, Gabriele Carrera, Stefania Cosenza, Michela Formica e Cinzia Olivetti. L’orario di apertura al pubblico è da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

«L’accesso agli sportelli avviene a seguito di prenotazione – spiega la direttrice Broglia Fratin – e questo consente di evitare file e lunghe attese. Abbiamo anche attivato, in tempo di Covid, il servizio di consulenza telefonica, sempre su prenotazione, che manterremo anche oltre il periodo d’emergenza dato l’ampio successo riscontrato con l’utenza».

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Varallo e presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, il consigliere regionale Angelo Dago, il presidente dell’Unione Montana Valsesia, Pierlugi Prino e il sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta.

«La presenza dei miei colleghi amministratori valsesiani fa comprendere quanto il territorio sia unito e quanto tutti insieme stiamo lavorando per ottenere risultati sempre migliori a favore dei nostri cittadini – ha sottolineato Paolo Tiramani – in passato ci sono state politiche disincentivanti per le aree montane, ebbene noi lavoriamo per conservare servizi a favore di cittadini e imprese, affinché siano sempre più invogliati a rimanere ed anche ad insediarsi qui ex novo. Borgosesia vuole essere il traino di questo modus operandi, per questo chi ha suggerito che questo costoso investimento potesse essere suddiviso tra tutti i comuni della Valle, essendo a beneficio di tutti i cittadini – ha concluso Tiramani – dico invece che no, Borgosesia è onorata di essere sede dell’Agenzia Inps del territorio, e pertanto insieme agli onori si assume, come sempre, anche gli oneri».

Un risultato importante, quello ottenuto dall'ammministrazione comunale borgosesiana che sta investendo molte risorse per fare in modo che la cittadina si ponga sempre più come punto di riferimento per una serie di servizi fondamentali per le aziende e la popolazione di un territorio molto lontano dal capoluogo.