Borgosesia: apre la sede Inps. «Un servizio per tutti i cittadini della Valsesia»

L’Inps riapre i suoi uffici a Borgosesia, nella nuova sede messa a disposizione del Comune al piano rialzato dell’ex ospedale cittadino: uno spazio completamente rinnovato, che si estende su 200 metri quadri, speculari rispetto agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La Valsesia ha rischiato di perdere il servizio, con l’obbligo per tutti i cittadini del territorio di fare riferimento agli uffici di Vercelli per qualsiasi esigenza in ambito previdenziale, ma il sindaco Paolo Tiramani si è immediatamente impegnato per individuare una soluzione che potesse garantire il mantenimento dei servizi in loco: «Lo stabile dell’ex ospedale è stato individuato come sede ideale per l’installazione di alcuni servizi al cittadino – spiega Tiramani –: abbiamo subito stanziato i fondi necessari e dato il via alle procedure per avviare i lavori nei tempi più brevi possibili e siamo partiti con la ristrutturazione. Lo scorso anno si sono potuti aprire in questa sede gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ad aprile 2021 abbiamo consegnato i locali all’Inps, che ora torna ufficialmente operativo nella nostra città, con soddisfazione di tutti».

E in una diretta Facebook con i concittadini, il sindaco ha ricordato che «il mantenimento di alcuni servizi essenziali era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale e un modo per mantenere e rafforzare il ruolo di Borgosesia come città di riferimento per tutta la Valle».

Non a caso all'inaugurazione erano presenti anche il presidente dell'Unione Montana, Pier Luigi Prino e il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, oltre al consigliere regionale Angelo Dago.

A seguire l’esecuzione delle opere è stato l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Bonaccio, che spiega che per questo lotto di ristrutturazione i lavori sono stati assegnati alla ditta esecutrice per una somma di 296.058 euro, ma poi in corso d’opera si è ottenuto un risparmio di 30mila euro: «Anche in questo caso, come sempre – spiega l’amministratore – si è operato con la massima oculatezza, impegnandosi per ottenere ottimi risultati contenendo le spese, in modo da poter sempre disporre di fondi per migliorare la città sotto tutti i punti di vista».

Negli uffici INPS di Borgosesia lavoreranno due impiegati, guidati dalla direttrice Enrica Broglia Fratin.

«Considero questa inaugurazione un fiore all’occhiello della nostra Amministrazione – aggiunge Paolo Tiramani – che pone sempre più Borgosesia come punto di riferimento per tutti i valsesiani: le aree montane come la nostra subiscono a livello nazionale forti depauperamenti in termini di servizi al cittadino, noi siamo in controtendenza: siamo riusciti, con la disponibilità e l’impegno, a conservare uffici che le direzioni regionali avevano già previsto di trasferire, come l’Agenzia delle Entrate e ora l’INPS, abbiamo lottato per conservare la funzionalità dell’ospedale ed in tanti altri settori offriamo ai nostri cittadini un livello generale di servizi che non ha nulla da invidiare a città di dimensioni superiori. Ringrazio dunque il mio gruppo – conclude il sindaco - sempre compatto, per questo ennesimo “goal” segnato in squadra, che ci fa conquistare una vittoria per tutta la Valsesia».