Al via la riconversione degli ospedali Covid: riaprono i pronto soccorso

Su indicazione dell’assessorato regionale alla Sanità, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha inviato una circolare ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per autorizzare la riconversione di tutti i Covid-hospital affinchè possano ritornare alla loro attività ordinaria, con la conseguente riapertura anche di tutti i Pronto soccorso e i Punti di primo intervento ancora chiusi. Tutto ciò garantendo la netta separazione dei percorsi Covid e no-Covid, al pari di quanto è avvenuto negli ospedali regionali che hanno mantenuto per tutto il periodo dell’epidemia entrambe le funzioni.

«L’andamento epidemiologico e la sensibile riduzione dei ricoveri Covid – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi - permettono finalmente di tornare alla piena operatività sul fronte dell’offerta sanitaria per le patologie diverse dal coronavirus. Alle singole Asl è stato richiesto di provvedere alla riconversione degli ospedali Covid nei tempi tecnici strettamente necessari, individuando le risorse umane adeguate. Dobbiamo particolare riconoscenza a quei territori ai quali è stato chiesto un contributo incondizionato nei momenti più drammatici dell’emergenza sanitaria, adeguando le loro strutture sanitarie all’interesse della collettività».

E, in contemporanea con la riconversione degli ospedali, l'Asl Vercelli annuncia l'imminente potenziamento del Pronto soccorso del Santi Pietro e Paolo di Borgosesia: «È in corso il bando per reperire personale a cui affidare in service l’attività: stiamo cercando di accelerare i tempi per poter ripristinare pienamente il servizio nel mese di luglio – specifica la Direzione Generale dell’Asl Vercelli - La difficoltà nel reperire medici specializzati, in particolare anestesisti e rianimatori, è un tema nazionale, ancor più sentito negli ospedali decentrati, ma occorre rassicurare che il servizio a Borgosesia non è a rischio».