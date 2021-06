Livorno Ferraris: L'officina della salute si tinge di rosa

Livorno Ferraris – Da lunedì 28 giugno si potranno acquistare assorbenti senza pagare l’Iva al 22%: questa l’iniziativa promossa dalla dottoressa Paola Picco e dalla dottoressa Barbara Terzago, nella Farmacia Picco/Officina della Salute, che sulla scia dell’iniziativa di Lloyds Farmacia e del dottor Francesco Segreto, titolare della Farmacia Segreto di Napoli, azzereranno l’imposta sul valore aggiunto sugli assorbenti femminili che al momento è pari all’aliquota dei beni di lusso.

“E’ da molto tempo che riflettiamo su questa possibilità che noi farmacisti abbiamo per poter aiutare le clienti – spiega la titolare Paola Picco, (con al fianco la dottoressa Barbara Terzago) – e ora che ho un’attività di grande responsabilità, ho deciso di agire concretamente, perché è davvero insensato che gli assorbenti vengano paragonati a beni di lusso come altri prodotti che vendiamo, ad esempio creme e prodotti cosmetici. Il ciclo mestruale non è una scelta, ogni donna del mondo ci deve fare i conti per circa 40 anni della vita e quindi gli assorbenti sono un bene primario e non un lusso”.

Ecco quindi che dalla prossima settimana la farmacia toglierà il 22% di IVA dal prezzo al pubblico, che però allo Stato sarà versato dalla stessa farmacia: una scelta, questa, che mira a favorire l’uguaglianza di genere, visto che stiamo parlando di prodotti necessari alle donne che nel corso della loro vita comportano un significativo costo nelle economie personali. D’altronde a livello europeo, ci sono già diversi stati che hanno varato leggi di abolizione o riduzione dell’Iva, mentre l’Italia insieme ad altre nazioni continua ad applicare l’aliquota più alta.

Con questa iniziativa, le due dottoresse hanno quindi deciso di fare la differenza.

Paola, giovane, decisa e convinta del fatto che nella vita ci si debba mettere in gioco senza fermarsi davanti alle convezioni, oltre a questa iniziativa, ha infatti dato proprio un’impronta del tutto particolare alla nuova Farmacia, che vuol essere un luogo di accoglienza, di empatia e di ascolto, oltre che il luogo in cui si trovano medicinali e rimedi vari. “Il cambiamento deve partire da ognuno di noi – spiega – e quando si crede in qualcosa, bisogna impegnarsi al massimo per portarla avanti: e noi crediamo che il nostro dovere sia anche quello di trovare le migliori soluzioni possibili alle problematiche delle persone”. L’iniziativa dell’abbattimento dell’Iva rientra proprio in quest’ottica, quindi? “Certo e ci auguriamo che tante colleghe e colleghi possano fare lo stesso – concludono Paola e Barbara – chissà che si crei così un’onda rosa che possa portare a tante adesioni”.