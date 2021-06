Viotti Festival: serata di Tango con la violinista Anna Tifu

Si dice “ogni promessa è debito”, e il Viotti Festival Estate lo conferma: l'anno scorso, quando la pandemia aveva imposto la chiusura dei teatri, uno dei concerti annullati – senz'altro uno dei più attesi – era stato quello di Anna Tifu, la fantastica violinista italiana ormai consacrata tra le stelle della musica mondiale. Ma subito, come confermato dalla stessa Tifu intervistata da Giulia Rimonda nel suo format Note a piè di pagina, ci si era ripromessi di comune accordo che quel concerto sarebbe sicuramente andato in scena, e presto, anzi appena possibile. Detto fatto: venerdì 25 giugno alle 20, Anna Tifu sarà al Teatro Civico di Vercelli per un appuntamento che offre almeno tre motivi per restare scolpito nella storia del Festival: l'incontro con un'interprete straordinaria, la bellezza e l'originalità dei contenuti musicali e, non certo per ultimo, il gesto di chiudere simbolicamente il cerchio, affidando alla grande musica il compito di celebrare il ritorno alla mai così sospirata vita “normale”.

Questo per il significato ideale della serata, ma un concerto è soprattutto musica. E sotto questo aspetto, il concerto di venerdì 25 rappresenta un'occasione più unica che rara: quella di immergersi nel mondo vibrante, appassionato, travolgente del tango. Anna Tifu, infatti, in quartetto con musicisti (e compositori) eccelsi come Fabio Furia al bandoneon, Romeo Scaccia al pianoforte e Giovanni Chiaramonte al contrabbasso, darà vita a un vorticoso e coinvolgente viaggio alla scoperta (o riscoperta) di una musica dalla storia lunga e complessa, ma soprattutto capace di stupire e quasi “rapire” l'ascoltatore.

Dire tango vuol dire prima di tutto Astor Piazzolla, l'autore che più di ogni altro ha saputo elevare un genere da musica da ballo a musica “colta” (e che proprio per questo fu definito dai puristi “l'assassino del tango”), e al quale la formazione di Anna Tifu dedica giustamente ampio spazio, con classici struggenti quali Adios Nonino, Escualo e la celeberrima Libertango. Ma significa anche attingere alle molte pagine memorabili composte dagli epigoni di Piazzolla, tra i quali proprio Scaccia e Furia, che si esibiranno al Civico con la Tifu. Insomma, gli ingredienti per rendere un concerto indimenticabile ci sono tutti, e anzi, forse c'è anche quel qualcosa in più che spinge assolutamente a non mancare: la bella e rassicurante sensazione di vivere il momento in cui una promessa viene mantenuta.

Le prenotazioni per il concerto vanno comunicate a biglietteria@viottifestival.it ;al telefono 329 12607 32 e l'acquisto dei biglietti può essere effettuato al Viotti Club, via Galileo Ferraris 14, Vercelli dal lunedì al venerdì dalle 10.30 al 17.30, sabato dalle 14.30 alle 10.30.