Veneria: incendio danneggia il tetto della riseria

Incendio di un tetto, nel pomeriggio di giovedì 24 giugno, alla cascina Veneria di Lignana: intorno alle ore 18.30 le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli e dei distaccamenti volontari di Santhià e di Trino Vercellese sono intervenute per domare le fiamme ed evitare che l'incendio si potesse allargare ad altre zone della struttura.

Nessuna persona è rimasta ferita ma il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha danneggiato circa 300 metri della copertura della Cascina: l'intervento dei mezzi ha permesso di spegnere e mettere in sicurezza tutta l’area interessata.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Desana e Ronsecco.