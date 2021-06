Ripristino dell'Anagrafe di Villata: il Comune chiede la collaborazione dei cittadini

Il Comune di Villata chiede la collaborazione dei cittadini per completare la revisione dell'Anagrafe e dello Stato civile dove, negli ultimi anni, «si sono riscontrate numerose e gravi anomalie che riguardano vari atti» ai quali l'ente pubblico sta ponendo rimedio attraverso una revisione complessiva del settore. A rendere nota la vicenda è il sindaco, Franco Bullano «Le problematiche rilevate – spiega in un comunicato – sono già state segnalate alla Prefettura e l'intento dell'amministrazione è porre riparo nel più breve tempo possibile alle anomalie. In tal senso, l'amministrazione si è dotata di professionalità a supporto delle attività straordinarie e della consulenza specifica dell'Anusca. Sono stati eseguiti approfonditi controlli, tuttavia alcune informazioni possono essere sfuggite alle verifiche».

Tra i vari ripristini di rende necessario verificare anche il corretto caricamento delle carte d'identità. «L'amministrazione – si legge nella nota del sindaco – chiede la collaborazione dei cittadini per far emergere ogni possibile omissione o errore. Pertanto i cittadini di Villata potranno, previo appuntamento telefonico ai numeri 0161.310113 e 331.5619146 spiegare agli uffici le problematiche che li riguardano per così da avviare il corretto iter amministrativo per trovare la soluzione».