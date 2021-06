Servizio civile al via per 64 ragazzi: il Comune di Vercelli capofila dei progetti di 16 enti, sparsi su 3 province

Parte oggi, giovedì 24 giugno, il nuovo anno di servizio civile per 64 giovani selezionati nei progetti del Comune di Vercelli ed enti partner.

«In un anno così difficile – dice il sindaco Andrea Corsaro – questi giovani che si mettono al servizio dei cittadini e delle comunità locali sono un segno di tutta la voglia di ripartire della nostra città e di tutto il territorio».

Il Comune di Vercelli è diventato il capofila di 16 enti (nelle province di Vercelli, Novara e Alessandria): Universitá del Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Museo Borgogna (Vercelli), Museo Leone (Vercelli), Museo del Tesoro del Duomo (Vercelli), Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá, Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 Studenti UPO, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale (Santhià), Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di Tronzano Vercellese, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato.

Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 439,50 euro e impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini, in un gruppo dinamico di altri giovani. I progetti del Comune di Vercelli di quest’anno, per le famiglie, gli enti e il territorio hanno un valore complessivo che supera un milione e 600mila euro.

«Il servizio civile è un’esperienza eccezionale per i giovani – dice l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo – li invitiamo a mettersi in gioco per crescere, formarsi e offrire un supporto sostanzioso ai cittadini più bisognosi, alla cultura e al territorio».

Per la partenza dei progetti i giovani si raduneranno, insieme ai responsabili e amministratori degli enti coinvolti, a Vercelli, Gattinara, Santhià e Casale Monferrato: le città saranno collegate tra loro in videoconferenza in modo da vivere insieme i primi momenti di incontro e formazione.

Tutte le informazioni sui progetti di servizio civile sono consultabili su: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800 con sede in piazza edl Municipio 3). È anche possibile avere informazioni per candidarsi per futuri bandi.