Parco Camana: laboratori e giochi con il Consiglio dei Ragazzi

Momenti di gioco e laboratori creativi e teatrali: il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vercelli si mette in gioco nel corso dell'estate e propone sei appuntamenti dedicati ai più giovani.

Il CCr si è riunito nelle scorse settimane per presentare al sindaco Andrea Corsaro e all’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo il progetto finale frutto del lavoro di un anno molto difficile per i ragazzi, segnato da numerose interruzioni dovute alla chiusura delle scuole e ad una pandemia che ha limitato il bisogno di socialità, fondamentale per questa età.

Nonostante le difficoltà, i giovani consiglieri sono riusciti a coinvolgere tutti i loro compagni di classe per rispondere all’invito dell’Amministrazione comunale di pensare ad un evento di inaugurazione della nuova area di parco Camana dedicata ai ragazzi. La richiesta, avanzata a settembre quando ancora si pensava a una primavera libera dalla pandemia, prevedeva un grande evento che coinvolgesse tutti i ragazzi delle scuole medie.

«Non essendo ancora possibile organizzare eventi di questa portata – commenta Pozzolo – abbiamo pensato ad una serie di iniziative, in tanti appuntamenti: per tutta l’estate ogni fine settimana a parco Camana ci saranno attività di animazione ispirate alle proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi».

Si parte sabato 26 giugno con giochi e laboratori creativi per ragazzi dalle 15 alle 19. Il calendario dell’animazione del periodo estivo prevede attività dalle 15 alle 19 nei seguenti giorni:

26 giugno “Il Sabato d’Estate”; 3 luglio “Il Sabato della Creatività”; 10 luglio “Il Sabato dell’Ambiente”; 17 luglio “Il Sabato dello Sport”; 24 luglio “Il Sabato della Città”; 30 luglio “Il Sabato dello Spettacolo”.

Le iscrizioni avverranno poco prima dell’inizio delle attività all’ingresso del parco per un massimo di 20 partecipanti divisi in gruppi.

L’Associazione Itaca, che anima il Consiglio Comunale dei Ragazzi, sostenuto con un contributo dalla Fondazione CRT e dello stesso Comune di Vercelli, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Start Onlus, proporrà giochi e laboratori tematici destinati ai ragazzi divisi in piccoli gruppi, in modo da rispettare i protocolli di sicurezza AntiCovid.

«Siamo contenti – aggiunge il sindaco Corsaro – di poter valorizzare l’area di parco Camana con una riqualificazione sociale, affinché i giovani possano viverlo come luogo di riferimento, un vero simbolo del ritorno alla normalità e dell’importanza dello stare insieme».

Durante l’ultimo incontro, sempre coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca, Letizia Huancahuari Tueros e Gabriele Cortella, i consiglieri comunali dei ragazzi hanno inoltre realizzato un video per raccontare il percorso di quest’anno: a breve verrà divulgato per coinvolgere tutta la cittadinanza.

Tutte le informazioni sul Consiglio Comunale dei Ragazzi sono consultabili su: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800 con sede in piazza Municipio 3).