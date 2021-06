Parco e piazza Giovanni XXIII "vietati" dalle 2 alle 7 del mattino

Da sabato 27 giugno entra in vigore l'ordinanza di divieto di stazionamento al parco Jacopo Durandi e in piazza Giovanni XXIII (piazzale delle scuole medie) di Santhià dalle 2 di notte alle 7 del mattino.

Il divieto di stazionamento comprende anche i viali all'interno del Parco e sarà in vigore fino al 30 di settembre. Questa volta l'emergenza sanitaria non c'entra: l'ordinanza viene infatti adottata nel periodo estivo per prevenire schiamazzi e disturbo al riposo delle persone.

«Ho ritenuto di firmare quest'ordinanza - spiega il sindaco Angelo Cappuccio ai concittadini - in quanto già negli anni scorsi ci sono verificati spiacevoli episodi di schiamazzi notturni fino alla tarda notte mettendo molto spesso in difficoltà tutti i residenti della zona che oltre a non riposare bene spesso sono a disagio nel doversi poi svegliare al mattino per andare al lavoro. Purtroppo anche quest'anno a pochi giorni dall'eliminazione del coprifuoco si sono già verificate problematiche simili. E’ ovvio che non si tratta di un provvedimento contro il divertimento e lo stare insieme, che sono sacrosanti. Lo ribadiamo, sono diritti sacrosanti. Ma allo stesso tempo non è possibile accettare che l'atteggiamento scorretto di pochi singoli comprometta il benessere di un intero quartiere».