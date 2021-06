Certificati anagrafici in tabaccheria: un servizio in più a favore dei cittadini

Ha esibito la carta d’identità, apposto la firma, versato i 2 euro e ha ritirato il primo certificato emesso nella tabaccheria di Montrigone dal titolare Lino Fattore. A Borgosesia decolla il servizio di emissione dei certificati anagrafici in tabaccheria e il sindaco Paolo Tiramani ha sperimentato personalmente il nuovo servizio, partito lunedì a Borgosesia.

L’inaugurazione del servizio è avvenuta alla presenza di tutti i tabaccai di Borgosesia che hanno aderito all’iniziativa, del presidente SPT della Federazione Italiana Tabaccai Enrico Anarratone, del presidente Provinciale Paolo Antoniotti e di Marco Marchetti, responsabile di Novares, società della FIT che ha promosso l’ingresso della rete delle tabaccherie in vari processi di servizi per le pubbliche amministrazioni, che oltre al rilascio certificati comprendono anche tante altre prestazioni, come le visure catastali ed il pagamento di attività sanitarie.

«Ho molto apprezzato la rapidità del servizio – commenta Paolo Tiramani – si ottiene il certificato in tempi rapidi e negli orari comodi anche per chi lavora e magari ha difficoltà a recarsi all’Ufficio Anagrafe. Ovviamente il servizio in Comune è sempre attivo e gratuito, ma con questa iniziativa offriamo a tutti una opportunità in più per ottenere le certificazioni di cui necessitano, perché le tabaccherie hanno naturalmente orari più ampi rispetto a quelli degli uffici comunali».

Marco Marchetti di Novares ha spiegato che attualmente il servizio è attivo in 100 città italiane, la più grande delle quali è Milano, ma la rete si sta ampliando, comprende anche piccoli centri e tanti altri lo stanno richiedendo.

Proprio per conoscere le caratteristiche di questa nuova opportunità al servizio dei cittadini, all’inaugurazione era presente anche Pierluigi Prino, Sindaco di Valduggia e presidente dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, che ha manifestato notevole interesse e si è detto intenzionato a proporre il servizio all’ente sovracomunale.

Anche gli altri tabaccai di Borgosesia che aderiscono all’iniziativa hanno partecipato all’inaugurazione: Sergio Imazio della tabaccheria di corso Vercelli, Roberta Libi della tabaccheria di via XX Settembre ed Enzo Quaderno della tabaccheria di piazza Mazzini hanno espresso soddisfazione per l’avvio di questa nuova esperienza ed aspettano i clienti nei loro esercizi.