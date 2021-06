Vaccini e vacanze, infoline per gestire i cambi di data

L’Asl di Vercelli ha predisposto un nuovo servizio telefonico per rispondere in modo ottimale alle numerose richieste dell’utenza connesse all’emergenza Covid-19: con l’approssimarsi del periodo delle vacanze estive, infatti, sono aumentate da parte della cittadinanza le richieste di spostamento della data di convocazione vaccinale.

La Direzione Generale, alla luce dell’incremento di queste richieste e delle problematiche connesse, ha deciso di potenziare lo sportello telefonico dedicato - gestito dal SISP e dal Settore Comunicazione/URP, diretti rispettivamente dalla dottoressa Virginia Silano e dal dottor Germano Giordano – che provvederà a rimodulare gli appuntamenti vaccinali per consentire ai cittadini di poter programmare al meglio le proprie vacanze e la partecipazione ad eventi, senza dover rinunciare alla somministrazione.

Il servizio può essere richiesto sia che si tratti di una prima dose o del richiamo. L’infoline è attiva da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15, e gli utenti potranno parlare direttamente con gli operatori preposti chiamando i seguenti numeri di cellulare messi a disposizione dall’Asl: 334 6211743 - 366 9357045.

«Proseguire rapidamente nella campagna vaccinale assecondando le esigenze dell’utenza in questo momento rappresenta una priorità per la nostra Asl – spiega il Direttore Generale Eva Colombo – Questo servizio si propone di non lasciare indietro nessuno e di agevolare il più possibile le persone consentendo loro di conciliare vaccini e vacanze». L’attività sarà garantita per tutto il periodo estivo.