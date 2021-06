Un solo caso nuovo nel bollettino covid del vercellese: i guariti sono 11

Nessun decesso e un solo caso nuovo nel bollettino covid del vercellese che conta 11 persone guarite.

In Piemonte l’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 51 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 14.242 tamponi eseguiti, di cui 7.997 antigenici. Dei 51 nuovi casi, gli asintomatici sono 26 (51.0%).

I casi sono così ripartiti: 15 screening, 28 contatti di caso, 8 con indagine in corso; per ambito:0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 8 scolastico, 43 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.738 così suddivisi su base provinciale: 29.566 Alessandria, 17.489 Asti, 11.521 Biella, 52.921 Cuneo, 28.245 Novara, 196.296 Torino, 13.729 Vercelli, 12.974 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.496 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (- 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 200 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110.

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.317.938 (+ 14.242 rispetto a ieri), di cui 1.738.402 risultati negativi.

Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale è quindi di 11.693 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 353.712 (+179 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 27.901 Alessandria, 16.725 Asti, 11.018 Biella, 51.337 Cuneo, 27.201 Novara, 189.958 Torino, 13.143 Vercelli, 12.581 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.413 in fase di definizione.