Due tour guidati alla scoperta della "Vercelli Medioevale"

Ultimo weekend per la mostra "I segreti della Vercelli medievale" e ultime uscite, quindi, anche per le visite guidate ai luoghi noti e meno noti della città organizzate contestualmente all'esposizione museale da Atl Biella Valsesia Vercelli in accordo con l'assessorato alla Cultura del Comune di Vercelli.

Scopo delle visite è proprio quello di svelare il patrimonio storico-artistico del capoluogo grazie agli appositi percorsi tematici realizzati per favorire un approccio consapevole al medioevo vercellese, visitando i luoghi della città che maggiormente ne esaltano la memoria: le torri, Palazzo Centori, Tizzoni, l'Abbazia di Sant’Andrea e il Duomo.

Due gli itinerari che abbinano la visita alla mostra "I segreti della Vercelli medievale" (che vanta già oltre 2mila ingressi) a una visita tematica della città.

Il tour "Vercelli medievale - la città delle torri" ripercorre la storia della Vercelli medievale e delle principali famiglie nobiliari cittadine attraverso le sue fortificazioni. Uno sguardo alle torri cittadine e a Palazzo Centori e Palazzo Tizzoni, antiche caseforti medioevali e luoghi di grande fascino che verranno aperti per l’occasione per svelare ai visitatori rispettivamente un elegante cortile bramantesco e un salone riccamente affrescato.

"Vercelli medievale - la metropoli ecclesiastica" coinvolge alcuni tra i luoghi simbolo della città di Vercelli, come l'abbazia di Sant’Andrea, eccezionale esempio di fusione di elementi romanici e gotici, e il Duomo, imponente cattedrale dedicata al patrono Sant’Eusebio.

Sia la mostra che la visita guidata sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione. Ulteriori info e prenotazioni: per la mostra e-mail prenotazioni.vercelli@gmail.com oppure 380.1868799 dalle 10 alle 18 da martedì a domenica per le visite guidate ATL Biella Valsesia Vercelli Telefono: 0161-58002 e-mail: infovercelli@atlvalsesiavercelli.it