Riva Vercellotti in Fratelli d'Italia: «Cresciamo nei numeri e nella qualità dei nostri politici»

«È lecito cambiare nave se non è più la stessa nave». Con questa massima del parlamentare di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, è stato ufficializzato, lunedì pomeriggio, il passaggio del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni. L'ufficializzazione nel corso di una conferenza stampa in Regione, alla quale hanno partecipato anche l'assessore Elena Chiorino e il coordinatore provinciale vercellese, Emanuele Pozzolo.

Per Fratelli d’Italia si tratta di un vero e proprio “colpo da novanta”: Riva Vercellotti, consigliere regionale e comunale di Vercelli, già presidente della Provincia e sindaco di Gattinara, è stato infatti coordinatore provinciale del partito di Berlusconi ed è attualmente presidente della Commissione regionale al Bilancio. Un vero “scippo”, dunque, si è consumato all’interno della coalizione regionale di centrodestra.

«Sono passati 27 anni da quando ho iniziato a fare politica e l'ho sempre fatta sotto una stessa bandiera, ma oggi quella bandiera, che è Forza Italia, la lascio perché ha intrapreso un percorso che io personalmente rispetto ma non condivido - ha spiegato Riva Vercellotti -. Negli anni ho dato alla politica impegno, lavoro, abnegazione e credo di aver portato un valore aggiunto quando Forza Italia e il centrodestra si trovavano in difficoltà e servivano persone ben radicate nel territorio. Non mi sono mai tirato indietro anche quando c'erano sfide che sembravano perse. Oggi però sono onorato di condividere con Fratelli d'Italia questo nuovo percorso: ritrovo qui tanti amici e una leader che ho sempre ammirato per coraggio e coerenza. Giorgia Meloni è seria, è giovane e forte: a lei mi sento legato per principi e per pensiero, ha un progetto, un'idea, una visione del paese che è molto simile alla mia. Penso che Giorgia Meloni sarà il premio premier donna di questo Paese. Per me questo è un giorno importante e di vera svolta».

L'ingresso di Riva Vercellotti sposta importanti equilibri all'interno della compagine che sostiene il presidente della Regione, Alberto Cirio: con l'arrivo di Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia aumenta i suoi consiglieri in Regione da 4 a 5. Ma la pattuglia meloniana assicura la propria leale collaborazione all'attività di Giunta e Consiglio. «Riva Vercellotti è un politico molto preparato - osserva Paolo Bongioanni, capogruppo di FdI in Regione - Ha una grande esperienza ed è un esempio per tutti, anche per la sua capacità di confrontarsi con le minoranze».

«Ma oggi il nostro partito cresce non solo in quantità ma soprattutto in qualità», nota invece il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba, assicurando che Riva Vercellotti sarà anche un ulteriore punto di riferimento per il vercellese.