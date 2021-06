La frecciata di Forza Italia: «Riva Vercellotti? Tante doti, ma non ha voti»

Non ci sono solo "pacche sulle spalle" e festeggiamenti ad accompagnare l'ingresso di Carlo Riva Vercellotti in Fratelli d'Italia.

In Forza Italia si respira un clima di amarezza e delusione che lascia spazio anche a qualche stilettata. «Sono delusa e affranta per l'addio di Riva Vercellotti, che ha avuto tanto da parte di Forza Italia. Da lui non me lo aspettavo», è il commento della senatrice azzurra Licia Ronzulli ad Ansa Piemonte. «Abbiamo intrapreso un percorso insieme dal 2009 - aggiunge -: Riva Vercellotti è una persona che ha tante qualità ma non ha voti. Quindi fui io a chiedere di proteggerlo mettendolo nel listino oppure non sarebbe stato eletto in Regione. Ecco perché oggi sono arrabbiata. Siamo abituati a vedere persone che hanno avuto tanto e improvvisamente decidono di lasciare la casa da cui sono partiti, ma da lui non me lo aspettavo».

Il passaggio di Riva Vercellotti a FdI, per altro, pare abbia preso in contropiede non solo i berlusconiani (nazionali e vercellesi), ma anche numerosi esponenti locali del partito della Meloni. E, pur accettando un'operazione che ha un indubbio peso a livello regionale, non tutti l'avrebbero presa bene, nel vercellese. Tra Riva Vercellotti e alcuni "fratelli", in passato, non sono mancate tensioni e vedute divergenti e, in tema dei voti, la frecciata della Ronzulli è andata a toccare un nervo scoperto. Alle Comunali 2019 Riva Vercellotti raccolse 158 preferenze personali: fu il più votato di Forza Italia, certo, ma alle spalle aveva 10 anni da presidente della Provincia. Due "debuttanti" come Ombretta Olivetti e Romano Lavarino raccolsero rispettivamente 122 e 108 preferenze (nella Lega, dove il più votato fu Stecco arrivato a quota 255) e Martina Miazzone e Stefano Pasquino (in FdI) portarono a casa rispettivamente 132 e 133 voti personali.

Riva Vercellotti, poi passa per essere un politico "solitario" che, sul territorio, non ha creato una vera e propria rete di legami. E così mentre si attende di capire quali conseguenze il suo trasloco avrà sui rapporti tra i partiti di maggioranza in Consiglio comunale, c'è più di un "fratello d'Italia" pronto a scommettere che il consigliere regionale non porterà in dote alcun altro personaggio di peso.