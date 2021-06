Trading online: come investire in borsa oggi secondo i trader di TradingCenter.it

Investire in borsa e generare dei profitti è il sogno di molti. Leggendo le storie di successo dei traders molti investitori e risparmiatori si sono incuriositi ed hanno iniziato ad informarsi sulle opportunità offerte dalla borsa e su come fare per mettere a frutto il capitale di cui dispongono. Le possibilità di guadagnare non mancano di certo, ma questo non deve portare a credere erroneamente che tutti i traders siano in profitto.

Da un’analisi più attenta delle performance dei traders, emerge infatti che solo una percentuale ridotta di coloro che decidono di investire in borsa riesce effettivamente ad avere delle performance finanziarie positive su base annuale. Molti risparmiatori ed investitori si avvicinano invece a questo complesso mondo senza le indispensabili conoscenze e competenze, aumentando così il rischio di perdere in parte o del tutto il capitale iniziale.

Consigli per investire in borsa





Oggi, per investire in borsa è possibile sfruttare numerosi strumenti finanziari e affidarsi a broker autorizzati dalla Consob, che consentono di operare in sicurezza nei mercati finanziari. È comunque importante seguire alcuni consigli per non far crescere il rischio di investimento e per puntare a delle performance finanziarie migliori.

Il primo consiglio per chi vuole entrare nel mondo degli investimenti è studiare il mercato. Il materiale gratuito online non manca, inoltre sono disponibili anche dei corsi a pagamento per coloro che vogliono approfondire degli argomenti particolari o che desiderano essere seguiti da un professionista. Sul sito web TradingCenter.it gli investitori potranno reperire molto materiale per scoprire di più sul trading online e per accrescere le loro competenze prima di iniziare ad incrementare il capitale investito.

Lo studio del mercato deve essere rivolto anche ad individuare i trend futuri, ovvero quei settori che potrebbero avere una grande crescita perché in grado di soddisfare i futuri bisogni della popolazione. I traders che sapranno individuare le aziende più promettenti di questi settori riusciranno a generare dei profitti elevati, ma dovranno investire con la consapevolezza della possibilità che le aziende non riusciranno ad emergere e dunque con la consapevolezza del rischio dell’operazione.

I migliori investitori sono diventati tali perché hanno scelto di dedicarsi al trading online solo dopo essersi formati adeguatamente per individuare la strategia di investimento più idonea da seguire. Non esiste una strategia perfetta, ciascun investitore dovrà tener conto del capitale di cui dispone, della propensione al rischio, degli obiettivi finanziari da raggiungere e del tempo per cui si è disposti ad attendere.

Gli investimenti sulle aziende quotate in borsa aggiungono generalmente una componente maggiore di rischio alla strategia di investimento rispetto ad altri assets dal rendimento inferiore, si pensi ad esempio alle obbligazioni. Nonostante questo gli investimenti in borsa non devono essere esclusi del tutto da coloro che non hanno intenzione di rischiare in maniera eccessiva, è sufficiente infatti utilizzare solo una percentuale ridotta del capitale per l’acquisto di titoli azionari o di CFD correlati alle azioni.

L’importanza della piattaforma di trading





Gli esperti di TradingCenter.it sottolineano l’importanza di scegliere una piattaforma di trading affidabile. Tutte le operazioni di trading digitale dovrebbero essere fatte solo su piattaforme legali in Italia, ovvero su quelle piattaforme con regolare autorizzazione della Consob. Creare un conto di investimento su una piattaforma non approvata dalla Consob significherebbe infatti mettere il proprio denaro nelle mani di una società finanziaria senza alcuna garanzia.

La piattaforma di investimento è importante anche per i costi del trading online. A seconda del broker scelto cambieranno le commissioni applicate, quindi è utile analizzare i costi prima di scegliere a quale piattaforma affidarsi. Le migliori piattaforme in Italia hanno ridotto le commissioni per venire incontro alle esigenze dei clienti.