Maltempo: tettoia scoperchiata e alberi in strada

La coda della forte perturbazione che, domenica, ha creato danni ingenti nel vicino Monferrato ha colpito anche alcuni centri della bassa vercellese. A Caresana, dove per un quarto d'ora circa si è registrata una pioggia violentissima, ci sono stati allagamenti in alcune strade ed è volata via la copertura di una tettoia. In numerose strade è anche saltata la corrente elettrica.

Problemi anche nella zona di Motta de'Conti: il maltempo ha causato la caduta di rami e di alberi sia nel tratto tra Caresana e il paese che sul collegamento tra Villanova e Motta. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di rimuovere le piante e di ripristinare i collegamenti.

Anche per la giornata di oggi, lunedì 21 giugno, il meteo registra ancora instabilità e temporali.