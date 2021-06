Dal teatro alla natura: dieci fine settimana con eventi per bambini e ragazzi

Si chiama Comunità Educante ed è un gruppo informale costituito da volontari che fanno parte di enti, associazioni, realtà culturali, cooperative. E che si avvalgono anche dell'appoggio di Asl, Ctv, Comune e Musei. Nati tra il 2021 debuttano organizzando appuntamenti per dieci fine settimana: gioco, teatro natura, scoperta della città, letture e momenti di incontro vengono rivolti a bambini e ragazzini.

Ad aderire a Comunità Educante, al momento, sono l’associazione Janus Korczak, Itaca, TamTam Teatro, la cooperativa sociale Star, la Comunità educativa Harambèe, il centro di Ricerca Atlantide, il Cidi, e coinvolge anche il Comune, l'Asl, la rete dei Musei vercellesi (Borgogna, Leone e Tesoro del Duomo), il Ctv, la libreria Sant'Andrea e la Cooperativa Pandora insieme a Nova Coop. Venerdì, i parco Iqbal Masih ha ospitato il primo appuntamento, dedicato ai bambini delle scuole elementari: alla presentazione sono intervenuti Sara Ghirardi del Ctv e della Comunità Educante, Alessandra Pitaro dirigente del settore Politiche sociali del Comune, Germana Fiorentino, consigliere uscente del Ctv, Luca Bergamasco della Cooperativa Pandora, Mirella Carpanese, presidente dell’associazione Janus Korczak, Anna Jacassi e Mario Sgotto di Tam-Tam teatro

«Crediamo che l'educazione di bambini e ragazzi sia una responsabilità che vada condivisa tra tutti i membri della comunità, che l'educazione sia un processo sociale e che in questo processo vadano impegnate energie e risorse che valorizzino le potenzialità dei giovani», ha spiegato Sara Ghirardi.

Un percorso di collaborazione e condivisione aperto a tutti i vercellesi e che non vuole sovrapporsi a nessuno ma offrire nuove proposte.

Gli appuntamenti sono destinatati a bambini e adolescenti e offrono un ventaglio di attività: teatro, salute, ambiente, cultura, attività motoria e letteratura: «proponiamo attività per gruppi di massimo 20 ragazzi – spiegano i promotori del progetto – perché l'obiettivo non è solo quello di offrire un'occasione di intrattenimento, ma di costruire relazioni tra le persone».

Il primo incontro ha avuto per protagonisti un gruppetto di bambini delle scuole elementari che hanno partecipato alla lettura di “Un giorno sul pianeta verdeazzuro”, una storia creata da Mirella Carpanese; gli altri appuntamenti sono: il 26 giugno “Il Sabato d’Estate” e “Storie della natura”. Il 2 luglio e il 9 luglio, invece, “Gioca con noi” e il 3 luglio “Il Sabato della Creatività” e “So-stare nell’incertezza”. Il 9 luglio c’è in calendario “Fantateatro” e il 10 “Il Sabato dell’Ambiente” e “Animali fuoriluogo”. Il 16 luglio e il 23, invece, “Un pomeriggio di storie e teatro”, il 17 “Il Sabato dello Sport” e sempre il 17 e poi il 31 luglio “Il magico acchiappasogni”. Poi il 24 luglio e il 30 ci sarà “La natura in città” e ancora il 24 “Il Sabato della città”. Il 31 luglio “Il Sabato dello Spettacolo”, il 7 agosto il “Laboratorio di scrittura”, il 20 agosto “Il viaggio sicuro nel labirinto” e il 21 “Mandala di recupero creativo”. E ancora il 28 agosto “La cooperazione” e il 4 settembre “Mandala del mio nome”.

Per informazioni organizzative si possono consultare le locandine delle varie proposte: da oggi, lunedì 21 giugno, sarà attivo il sito www.comunitaeducantevercelli.<wbr></wbr>it sul quale sarà possibile consultare il calendario degli appuntamenti e verranno comunicate le indicazionie i recapiti a cui rivolgersi per le iscrizioni.