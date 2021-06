Corsaro: «Videocamere, più agenti e multe per arginare gli eccessi del sabato sera»

«Capisco il disagio di chi, nel fine settimana, si trova costretto a subire le intemperanze e gli schiamazzi di persone ubriache e posso assicurare che l'amministrazione comunale si è messa a disposizione, nell'ambito di quelle che saranno le direttive provenienti da Prefettura e Questura per potenziare i controlli nel fine settimana». Il sindaco Andrea Corsaro interviene dopo le polemiche nate nel primo fine settimana di zona bianca per gli schiamazzi e gli atti vandalici che si sono consumati in centro, e non solo lì.

Sui social le lamentele e le critiche sono state feroci e, come sempre avviene da anni, a finire nell'occhio del ciclone è il Comune. «Quest'amministrazione ha potenziato il numero di videocamere poste a sorvegliare alcune zone particolarmente delicate della città – dice Corsaro -; abbiamo investito nell'acquisto di fototrappole e avviato le pratiche per l'assunzione di sette nuovi agenti di Polizia locale. Ancora nella giornata di lunedì 21 giugno è prevista una delibera che destinerà al potenziamento delle attività di Polizia locale una parte dell'avanzo di amministrazione. E posso assicurare che non lesineremo né multe né denunce penali nei confronti di chi non rispetta Vercelli e i vercellesi. Capisco l'esasperazione di chi vorrebbe riposare e viene tenuto sveglio dal baccano, ma è anche evidente che, a monte della questione, c'è un problema di scarsa educazione e di scarso rispetto verso la città».

Una tema, quello legato alla mancanza di senso civico, che trova riscontro anche nelle condizioni in cui viene lasciato il centro storico dopo le nottate del fine settimana. «Vorrei sottolineare – precisa il sindaco – che il Comune ha ben presente la questione, visto che mette in campo un servizio di spazzamento anche la mattina di domenica per ripristinare il decoro delle piazze e rimuovere l'immondizia gettata in strada. Un impegno che, tra l'altro, comporta anche costi aggiuntivi per le casse pubbliche».

Quanto agli interventi operativi, il sindaco precisa che «vengono coordinati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e la Prefettura, così come la Questura e il Comune hanno a cuore il tema; sono stati convocati i tavoli operativi: l'impegno di tutti è volto a garantire la sicurezza dei cittadini vercellesi».