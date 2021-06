Centri estivi al via per 96 bimbi vercellesi. Parte anche "Piazza Ragazzabile"

Primo giorno di attività per i 96 bambini iscritti ai Centri estivi promossi da Comune e Arcidiocesi e gestiti dalla cooperativa Start. Quattro le sedi per i bambini delle scuole elementari: gli oratori dei Cappuccini, della Regina Pacis, delle Maddalene e dello Spirito Santo, dove il sindaco Andrea Corsaro, l'assessore Emanuele Pozzolo, l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo, il parroco monsignor Mario Allolio e il delegato alla Pastorale giovanile don Luciano Condina hanno incontrato la stampa per fare il punto sulle attività. Alla materna Alciati, invece, verranno ospitate le attività dei centri estivi per i più piccoli.

«Anche quest'anno il servizio è molto richiesto – fa notare il sindaco – e il Comune volentieri ripete l'esperienza messa in campo già nel 2020 con ottimi risultati. Lavoriamo insieme per dare alle famiglie un servizio importante che, attualmente, dura 5 settimane e siamo alla ricerca anche di ulteriori fondi per prevedere una ripresa dell'attività a settembre».

«Mai come in questo caso – rileva l'arcivescovo – l'unione tra agenzie educative fa la forza: comune, diocesi, famiglie e la cooperativa si mettono insieme per offrire un servizio di qualità, rivolto a tutti i nostri bambini che hanno bisogno di riscoprire il bello del gioco e di poter crescere insieme»,

Le attività si svolgono dalle 7,30 alle 17,30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e il servizio mensa viene erogato dalla ditta che già fornisce i pasti a scuola. «Le iscrizioni sono ancora aperte -spiega Andrea Vercelli della cooperativa Start -: chi fosse interessato può rivolgersi direttamente negli oratori dove abbiamo attivato punti informativi». Una nota di orgoglio, per gli organizzatori, è data dalla presenza di 21 bambini diversamente abili che vengono seguiti con modalità adatte alle rispettive problematiche: «E' un segnale importante – commenta Vercelli -: i Centri estivi sono momenti di integrazione nei quali tutti i bambini trovano il proprio spazio».

Prima giornata di attività anche per i giovani che hanno aderito a “Piazza Ragazzabile", progetto promosso dal Comune e dall'Informagiovani che si sviluppa sul territorio vercellese tramite una convenzione con l'Associazione Jonathan: divisi in gruppi e coordinati da educatori professionali, i giovani di “Piazza Ragazzabile” si muovono in bici per la città realizzando piccoli ma importanti interventi di riqualificazione in tutta la città. Un'iniziativa importante, che debutta per la prima volta portando gli adolescenti a prendersi cura di ciò che è pubblico. Un messaggio fondamentale da veicolare alle nuove generazioni proprio nei giorni delle proteste per gli atti vandalici e le notti brave dei ragazzi e dei giovani vercellesi.