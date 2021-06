Assorbenti per l'incontinenza: nuove modalità di erogazione

Da lunedì 19 luglio cambiano le modalità di consegna degli assorbenti per le persone assistite a casa e affette da incontinenza. Lo rende noto l'Asl precisando le nuove modalità di erogazione dei supporti.

Per il rinnovo di una fornitura già attiva l’assistito o chi se ne prende cura potrà scegliere uno dei seguenti canali: telefonare al contact center della Ditta SAF SRL al numero verde 800.606.060 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 19; rivolgersi a un punto di erogazione territoriale (farmacia, parafarmacia o negozio autorizzato) munito di tessera sanitaria.

«Poiché la fornitura sarà trimestrale - si legge in una nota dell'Asl - è necessario da parte dell’assistito o da chi se ne prende cura rinnovare la richiesta ogni tre mesi al numero verde sopraindicato o presso un punto autorizzato, con la possibilità ogni volta di modificare il punto di erogazione e la modalità di consegna. La consegna dei prodotti per l’assorbenza avverrà al domicilio indicato dall’assistito o presso i punti di erogazione (farmacie, parafarmacie e negozi autorizzati) a secondo di quanto scelto».

Per chi necessita invece dell’attivazione di una nuova fornitura, da luglio occorre far pervenire il piano terapeutico all’Ufficio Protesica dell’ASL di Vercelli per la necessaria autorizzazione con una delle seguenti modalità: tramite il medico di base che la invierà a mezzo posta elettronica; tramite invio all’indirizzo mail assorbenza.diretta@aslvc.piemonte.it . Infine, nell’impossibilità di utilizzare una delle due modalità precedenti occorre presentarsi allo sportello del servizio Protesica negli orari di apertura.

Inserita l’autorizzazione a sistema da parte dell’Asl nei minimi tempi tecnici, l’assistito potrà contattare il contact center al numero verde sopra indicato o rivolgersi presso un punto di erogazione territoriale a sua scelta.

Infine, per informazioni su tempi di consegna, ritardi e/o errori relativi al materiale fornito (taglie sbagliate, modelli mancanti, ecc.), si invita l’utenza a contattare il numero di telefono della Ditta SAF SRL 011.18898098 oppure inviare una mail a logistica.piemonte@safsrl.it

logistica.piemonte@safsrl.it