Temporali in vista e temperature in calo: allerta giallo

Arpa Piemonte lanciato l’allerta gialla per tutta la parte nord della regione, Valsesia e Biellese compresi, per la giornata di oggi, domenica 20 giugno. L'arrivo di una corrente di aria fredda, dopo giorni di caldo afoso, promette infatti di innescare temporali anche di rilevate intensità. Le temperature sono in calo.

«Già dalla mattinata rovesci e temporali sulla fascia montana e pedemontana alpina, con possibile interessamento nel primo pomeriggio delle pianure di Torinese, Canavese, Novarese, Verbano, Biellese, alto Vercellese - si legge nel bollettino -. Valori generalmente moderati, ma con picchi localmente anche molto forti su Verbano, Canavese, Biellese. Possibili locali grandinate e rinforzi dei venti per temporali».