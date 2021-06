Bottiglie vuote, bicchieri, cartacce: che brutto spettacolo, domenica, in piazza Cavour

Hanno trovato una piazza - anzi due: piazza Cavour e anche Piazza dei Pesci - trasformate in una mezza discarica, i vercellesi più mattinieri che, domenica, sono usciti per una passeggiata o per la colazione in centro.

Bicchieri e bottiglie vuote disseminati ai piedi del monumento, sugli scalini e vicino ai marciapiedi raccontano di una serata in cui il divertimento tra amici di certo non è mancato. Ma raccontano anche di scarso rispetto per la città e l'ambiente. I cestini per gettare l'immondizia, in centro, non mancano e usarli è solo questione di buonsenso ed educazione. Forse, suggerisce la lettrice che ci ha inviato queste foto, sarebbe ora di passare alle multe per far capire anche ai giovani che i comportamenti irrispettosi della collettività hanno una conseguenza..La battaglia per il rispetto degli spazi pubblici, purtroppo, si combatte con armi spuntate: di fatto, attuare un controllo capillare dei luoghi di aggregazione è impossibile, così come impegnare la Polizia locale fino a tarda notte per sanzionare chi abbandona i rifiuti.

A ripristinare il decoro di tutta la zona è stato l'operatore ecologico inviato dal Comune: la domenica mattina, per il personale addetto all'igiene urbana, il lavoro non manca mai, purtroppo.