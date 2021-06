Scontro tra due vetture, una donna in ospedale

Una donna di Buronzo è stata portata in ospedale, nella mattina di venerdì 18 giugno, dopo un incidente stradale che ha coinvolto due vetture sulla Provinciale 315 di Castelletto Cervo.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrate una Kia guidata da un uomo di Masserano e una Renault con a bordo una coppia di Buronzo. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale per la conseguenza del colpo di frusta subito nell'impatto.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito e il personale di Sicurezza e Ambiente per ripulire il manto stradale dai rottami.