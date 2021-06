Processo Malfi, le difese tornano sul filone dei migranti

Le sedi? Trovate grazie a una rete di rapporti costruita in vent'anni di lavoro nel campo della cooperazione e dell'assistenza, ma anche attraverso canali decisamente più scontati, come un'agenzia immobiliare.

Le capienze sovrastimate? Erano altri a stabilire una forbice nel numero di posti letto all'interno della quale operare anche per far fronte alle emergenze improvvise. Lui, in alcuni casi (come quello della struttura di Alice Castello) si era opposto all'accreditamento per un numero troppo elevato di persone.

I servizi ai migranti? Venivano regolarmente forniti, ma spesso cibo e abbigliamento venivano utilizzati dai ragazzi come strumenti di protesta o come amplificatori di una situazione di malessere che poco aveva a che fare con il servizio in sé.

Le assunzioni che l'accusa considera “sospette”? Era personale qualificato e, in un caso, anche piuttosto difficile da trovare.

Per oltre due ore, rispondendo alle domande del pubblico ministero, della difesa e della corte, Gianluca Mascarino difende il proprio operato nell'ambito dell'attività di accoglienza e gestione dei migranti: in qualità di presidente della cooperativa Obiettivo onlus la Procura della Repubblica gli contesta accuse che vanno dalla turbativa d'asta alla frode nelle pubbliche forniture, al falso nell'ambito del filone “migranti” del processo che coinvolge, oltre a lui, anche l'ex prefetto Salvatore Malfi e tre dirigenti e funzionarie della Prefettura di Vercelli.

«All'inizio – ha ricordato Mascarino – si lavorava in una situazione di estrema emergenza e precarietà: la Prefettura chiese a noi, ad Anteo e alla cooperativa dell'Aravecchia se potevamo occuparci dell'accoglienza dei migranti perché già gestivamo strutture residenziali, ma in realtà i nostri spazi erano già occupati e trovare altre strutture non era semplice».

Per questo Mascarino aveva passato al setaccio i suoi numerosi contatti: amministrazioni locali, enti religiosi, enti con i quali aveva avuto contatto per le sue altre attività. Anche un'agenzia immobiliare (che reperì la struttura di Alice Castello). Trovando strutture per le quali, poi stipulava contratti di affitto o comodato accollandosi le spese di ristrutturazione e delle utenze. L'uomo ha anche detto di non essersi mai rapportato direttamente con il Prefetto, ma con altri funzionari e più spesso con il personale degli uffici.

Un quadro già dipinto anche da altri testi: cittadini e amministrazioni comunali poco propense a vedere edifici dismessi trasformati in centri di accoglienza, difficoltà di convivenza tra ospiti, problemi dei ragazzi nell'adattarsi a cibo, orari, regole della vita comunitaria. Situazioni che Mascarino ha spiegato di aver voluto gestire sulla base di progetto che portasse al coinvolgimento dei migranti nella cura delle strutture: «Volevamo che i ragazzi fossero coinvolti nelle attività di pulizia e gestione dei centri perché capissero l'importanza di alcune regole di comportamento nella vita comune», ha detto.

Quanto alle telefonate intercettate con alcuni funzionari e dirigenti della Prefettura nella quale venivano annunciate le imminenti ispezioni, Mascarino ha detto di averle ritenute normali: «Tutti cercavamo di fare in modo che la situazione funzionasse nel migliore dei modi». E, ha poi ricordato, poco dopo la partenza di Malfi, il nuovo Prefetto Maria Rosa Trio convocò tutti gli operatori del settore migranti per annunciare una nuova serie di controlli.

Rispetto alle tre assunzioni che secondo la Procura erano "strumentali", Mascarino ha detto di aver conosciuto la ex colf della Prefettura in occasione di un colloquio di lavoro fatto al figlio della donna (colloquio che non si era poi trasformato in un contratto) e, in quell'occasione di aver saputo che anche lei era alla ricerca di un lavoro. «La chiamai qualche mese dopo per le pulizie e tuttora lavora con noi», ha spiegato Mascarino che si è detto all'oscuro di eventuali problemi tra la donna e l'ex Prefetto Malfi. Gli altri due operatori che vennero assunti - uno dei quali parente di un'altra imputata - Mascarino ha ricordato che «erano profili che stavamo cercando e per i quali mi ero anche rivolto senza successo anche a un'agenzia interinale». Entrambi, dopo la fine dell'esperienza migranti, hanno poi proseguito la propria attività in altri enti.

Un ex ospite di Albano ha invece ribadito le carenze della struttura che aveva raccontato anche alla Squadra Mobile nel corso dell'indagine, anche se poi ha fatto molte difficoltà a ricordare anni, date ed episodi specifici.

Si è invece tornati sull'altro filone dell'indagine nel corso della deposizione dell'ex prefetto Fulvio Rocco, predecessore di Malfi. Fu lui ad assumere la colf che poi rimase alle dipendenze anche del suo successore (al quale però viene contestato, tra le altre cose, di non aver pagato i contributi). Anche Rocco aveva delegato la gestione della colf all'allora segretaria Manuela Leporati che, come la colf Maria Luce Deronzo, è parte civile al processo. «In anni successivi alla mia partenza da Vercelli – ha raccontato Rocco – emersero problemi in relazione al pagamento dei contributi della signora. Me li segnalò prima Malfi, poi la stessa Deronzo. Feci prima qualche verifica con la signora Leporati alla quale poi chiesi le ricevute dei versamenti Inps». Quando però, anni dopo, era arrivato dall'Inps un F24 con la richiesta del pagamento della mora per il ritardo nel versamento dei contributi, Rocco aveva preferito pagare e chiudere la partita piuttosto che andare a fondo sulle motivazioni della richiesta dell'ente previdenziale. E così ha ribadito anche in aula, condividendo con la corte alcune supposizioni personali sull'origine della vicenda.

A chiudere due periti nominati dalla difesa del prefetto Malfi, che hanno fornito i rispettivi contributi sul tema del rapporto di lavoro con la colf e delle tanto contestate registrazioni che la donna aveva fatto all'insaputa dell'interlocutore e sulla cui ammissibilità difesa e accusa hanno battagliato fin dall'avvio del procedimento.

Dopo l'estate il processo volgerà alle battute finali con le richieste di accusa e difesa.