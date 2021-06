Torna la Fiera di Maggio: domenica e lunedì appuntamento in viale Rimembranza

Dopo il lungo periodo di sospensione imposto dalle misure restrittive anti Covid, domenica 20 e lunedì 21 giugno ritorna a Vercelli la storica Fiera di Maggio.

Si tratta di un’edizione straordinaria, resa possibile dal cosiddetto Decreto Riaperture che ha stabilito la ripresa – tra le altre – di Fiere e Sagre a partire dal 15 giugno, termine anticipato al 14 per le zone bianche. E proprio nel rispetto dei protocolli e linee guida anti Covid l’edizione 2021 della Fiera è stata ridotta nelle dimensioni: i banchi saranno disposti esclusivamente su due file, una all’interno del viale e l’altra sull’asse stradale che da corso Avogadro di Quaregna conduce a piazza Solferino.

«La varietà della proposta commerciale resta invariata e i visitatori potranno scegliere tra prodotti di gastronomia, articoli per la casa, abbigliamento, borse, scarpe, bijoux, articoli per la persona, articoli etnici e molto altro in grado di soddisfare tutti coloro che desiderano cogliere l’occasione per fare un buon affare godendo di una passeggiata all’aria aperta tra colori e sapori da gustare durante una sosta tra un banco e l’altro», spiegano da Confesercenti associazione che organizza da sempre la manifestazione.

«Dopo la lunga pausa imposta dalle misure emergenziali, la Fiera di Maggio sarà la prima occasione per ritrovare il piacere delle “vecchie” piccole abitudini: un segnale di ripartenza per tutti», concludono gli organizzatori.