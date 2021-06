"Alby Dalmasso onlus": 250 gift card per aiutare le famiglie in difficoltà

Un aiuto alle famiglie che, anche a causa della crisi collegata alla pandemia, hanno visto le proprie condizioni di vita precipitare verso uno stato di indigenza sempre più marcato.

Con la consegna di un assegno da 5mila euro al direttore della Caritas, Gianni Brunoro, l'associazione "Alberto Dalmasso onlus" finanzia 250 gift card da destinare a famiglie in difficoltà che, tuttavia, non possono accedere all'Emporio solidale per motivi legati all'Isee. Grazie all'associazione avranno la possibilità di fare spesa da Eurospin, acquistando quanto occorre loro attraverso il denaro caricato sulla gift card.

Per l'associazione, costituita cinque anni fa da genitori e amici in memoria del giovane cronista sportivo Alberto Dalmasso, un nuovo traguardo raggiunto in un momento difficile, in cui molte limitazioni rendono complesso organizzare attività di raccolta fondi. Per la Caritas diocesana un aiuto concreto per sostenere le sempre maggiori richieste di aiuto da parte della famiglie, che, sempre più spesso, chiedono un aiuto. Dallo scoppio della pandemia sono state oltre 300 le nuove famiglie, molte delle quali italiane, che si sono rivolte alla sede di via Feliciano di Gattinara per chiedere un aiuto.