Alcol, controlli delle forze dell'ordine: saltano cinque patenti

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno deferito cinque automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

La scorsa notte, in concomitanza con la fine del coprifuoco imposto dalle norme anticovid, sono stati intensificati i controlli stradali lungo le strade della Valsesia atteso che sicuramente era in previsione un maggiore afflusso di utenti.

Tale maggiore presenza, però, si è tuttavia palesata in diversi giovani che conducevano i veicoli in stato di ebbrezza alcolica. Al termine della lunga notte di controlli stradali, gli equipaggi dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Borgosesia, hanno identificato diverse decine di ragazzi tra cui 5 sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vercelli per la violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, con il ritiro e la sospensione della patente di guida, poiché trovati alla guida in palese stato di ebbrezza alcolica con valori molto elevati e in condizioni psicofisiche molto alterate tant’è che venivano invitati sul posto i propri familiari a riprenderli e a condurre sino a casa i loro veicoli, evitando così che potessero causare incidenti stradali.

Spesso i giovani che esagerano con l’abuso di alcool non si rendono conto che tale comportamento oltre a mettere a repentaglio la propria incolumità, mette altresì in pericolo quella dei passeggeri che trasportano o peggio ancora dei conducenti “incolpevoli” di altri veicoli che incrociano lungo la strada.

L’invito che viene rivolto, sia ai giovani, ma soprattutto ai gestori di locali è quello di evitare di eccedere nell’abuso di sostanze alcoliche e nel non somministrarle a chi è già palesemente alterato dai fumi dell’alcool, al fine di preservarne l’integrità.

Si ricorda, infine, che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni.

I controlli stradali verranno eseguiti anche nelle prossime sere/notti estendendoli anche nei locali ove i giovani si ritrovano.