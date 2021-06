Globo, Quarona e Varallo: 5 appuntamenti vaccinali dedicati ai giovani

Cinque appuntamenti vaccinali dedicati agli under 30 sono in programma per il fine settimana del 26 e 27 giugno all’hub della discoteca Il Globo di Borgo Vercelli e a corollario di due manifestazioni musicali a Varallo e a Quarona, in Valsesia.

«Si tratta di un appuntamento di particolare significato - spiega il direttore generale dell’Asl di Vercelli, Eva Colombo - per dare una risposta ai ragazzi più giovani che attendono il vaccino e in generale alla cittadinanza rimasta un po’ disorientata dalle recenti modifiche alle linee guida nella somministrazione di AstraZeneca e Johnson. Tutte le persone vaccinate in queste serate riceveranno i vaccini Pfizer o Moderna, secondo quanto previsto dalle ultime disposizioni nazionali e regionali che raccomandano questi vaccini a tutte le persone con meno di 60 anni. La campagna vaccinale nel territorio di competenza dell’Asl vercellese sta proseguendo a pieno ritmo, al momento sono stati somministrati circa 125mila vaccini; nelle serate dedicate ai più giovani verranno coinvolti quasi 900 ragazzi prevalentemente tra i 16 e i 29 anni».

Le vaccinazioni si svolgeranno alla discoteca Il Globo di Borgo Vercelli sabato 26 e domenica 27, dalle ore 17 fino alle 21; al Teatro civico di Varallo in piazza Vittorio Emanuele II sabato 26 e domenica 27, dalle ore 17 fino alle 21 nell’ambito della “Festa della musica”; a Quarona, sabato 26 dalle ore 17 fino alle 21 nel salone polivalente Sterna in via Lanzio 1B nell’ambito dell’evento “Pop Rock Generation”.

«Ringrazio l’Asl per la significativa iniziativa messa in campo - dichiara il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta - Un grande sforzo organizzativo che dimostra la vicinanza delle Istituzioni ai bisogni della cittadinanza. La nuova direzione ha evidenziato da subito una sensibile attenzione per tutto il territorio e sono certo che questa sarà la strada per rilanciare la nostra Azienda sanitaria».

Anche Eraldo Botta, sindaco di Varallo e presidente del Comitato per l’Alpàa nel contesto di cui è inserita una serata vaccinale, sottolinea l’importanza della campagna: «Ci riempie d’orgoglio che la Festa della Musica possa essere un veicolo di promozione al vaccino e che tanti giovani possano avere l’opportunità di scegliere questa opportunità, propedeutica ad ottenere il green pass con il quale potranno avere accesso a numerosi luoghi e ai locali estivi. Ma soprattutto - spiega Botta - quest’operazione è diretta a proteggere anche gli altri, per aiutarci insieme a contenere il virus e ad uscire da questo lungo periodo difficile. Sono contento che il direttore generale, Eva Colombo, abbia subito accolto con favore la nostra richiesta e l’abbia appoggiata con immediata concretezza. Posso dire che con la dottoressa Colombo, sin dal suo arrivo, abbiamo trovato intesa e spirito collaborativo che ci fa ben sperare per il futuro della sanità del territorio».

Per la serata di Borgo Vercelli i ragazzi che saranno convocati per vaccinarsi sono esclusivamente coloro che hanno effettuato la preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e che nei prossimi giorni riceveranno l’SMS di convocazione con indirizzo e orario a cui presentarsi. A Varallo saranno vaccinati oltre ai ragazzi, anche persone fino ai 39 anni; oltre alla modalità di preadesione sul portale della Regione, in questa sede potrà essere vaccinato anche chi ha ricevuto la convocazione in un’altra data, comunicandolo al numero 329.4357954 messo a disposizione dal Comune di Varallo. A Quarona, invece, la prenotazione dovrà pervenire tramite WhatsApp al numero 340.2905329 messo a disposizione dal Comune di Quarona, che provvederà poi a inviare un messaggio con l’indicazione dell’orario. Alle serate, quindi, non potranno accedere altre persone sprovviste di prenotazione e convocazione.

«Queste serate vaccinali - aggiunge Colombo - sono possibili grazie alla disponibilità del personale sanitario e amministrativo dell’Asl impegnato nella campagna vaccinale, dei sindaci e delle amministrazioni comunali coinvolte e dei medici di medicina generale che supporteranno la vaccinazione nella serata di Quarona. A tutti loro e ai volontari va un doveroso ringraziamento per il supporto organizzativo».

All’hub della Discoteca il Globo le vaccinazioni già programmate per il resto della popolazione durante la giornata si terranno regolarmente.