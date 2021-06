Riva Vercellotti: «Servono progetti cantierabili per non perdere i fondi del Recovery»

«Servono progetti subito cantierabili per potersi assicurare al territorio il maggior numero di risorse possibile tra quelle che lo Stato metterà a bando attraverso il Recovery». Il monito arriva dal consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, presidente della commissione Bilancio, al termine dell'incontro sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che si è svolto alla presenza di Giunta e funzionari regionali.

«I funzionari regionali - spiega Rive Vercellotti - hanno chiaramente ribadito un concetto che da mesi vado dicendo in Consiglio e negli incontri con pubblici amministratori e categorie: buona parte dei più di 200 miliardi di euro del Recovery sarà messo a bando dallo Stato. Servirà per questo farsi trovare pronti con progetti su ogni componente del piano, cioè su ogni misura che verrà finanziata, e avere interventi cantierabili, coerenti e in linea con gli obiettivi delle specifiche missioni del piano stesso».