Gattinara risistema i marciapiedi nelle zone di periferia

Sono stati avviati in questi giorni i lavori per la sistemazione dei marciapiedi in vari punti della città, in modo particolare gli interventi interesseranno i marciapiedi di San Bernardo, di via Ottaviano e della zona della Madonna di Rado.

A Gattinara vi è una rete molto estesa ed è necessario dare continuità all’attività manutentiva nel tempo, senza interruzioni, in modo che ci sia un costante lavoro di sistemazione delle strade e dei marciapiedi.

Si tratta di interventi mirati che hanno l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e, nel contempo, migliorare il decoro urbano.

«In questi anni – commenta il sindaco Daniele Baglione – abbiamo prestato un’attenzione costante alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, non solo per una questione di decoro urbano, ma soprattutto per garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada. Il gazebo del Sindaco in Piazza Italia, durante il mercato settimanale del martedì, serve proprio ad ascoltare i suggerimenti e le indicazioni direttamente dai Cittadini anche per quelle strade per le quali è richiesta una manutenzione urgente. Questo ci permette da un lato di essere più vicini alle esigenze dei cittadini stessi e, dall’altra, di programmare in maniera più efficace gli interventi. La somma di questi piccoli interventi rappresenta comunque una grande opera pubblica per la nostra Città. È la cura delle piccole cose che porta qualità e grandi benefici».