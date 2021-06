"Piazza ragazzabile": un laboratorio per prendersi cura della città

Tre settimane impegnate in attività di cura e mantenimento degli spazi pubblici nei quartieri della città.

Si chiama "Piazza ragazzabile" il laboratorio di Ecologia urbana che il Comune propone ai giovani tra i 15 e i 18 anni: l’iniziativa, promossa in collaborazione con la cooperativa sociale San Donato e l’Associazione Jonathan prevede di coinvolgere 25 giovani che, dal 21 giugno al 9 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30, si occuperanno di svolgere attività a favore di Vercelli, utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto.

La partecipazione al laboratorio darà diritto a ricevere l’attestato alternanza scuola-lavoro, di formazione ed il rimborso spese per costi inerenti al progetto.

L’incontro di presentazione per genitori e ragazzi è previsto il 16 giugno alle 17, nel salone comunale via Laviny 67, oppure in videoconferenza (per collegarsi, scrivere una e-mail a informagiovani@comune.vercelli.it.)

Per le iscrizioni via e-mail informagiovani@comune.vercelli.it, oppure Informagiovani, piazza Municipio 3, il lunedì dalle 14 alle 17 e mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 entro il 16 giugno.