Balocco: importante finanziamento per "La Madonna dei campi"

Importante finanziamenti ottenuto a 15 comuni piemontesi per i beni culturali: con la firma del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, al Comune di Balocco (unico del vercellese) vanno 40mila euro per i lavori di ristoro per la chiesetta (e la struttura) della Madonna dei campi, un Santuario di preghiera e devozione che guarda il torrente Cervo "proteggendo l’abitato e i campi" vuole la tradizione.

Soddisfazione, quindi, per l'amministrazione Morello che porta a casa un importante obiettivo legato alla legge 42/2004