La Pro Vercelli così come tutta la Vercelli sportiva che Paolo Sala conosceva, frequentava e seguiva per passione - prima ancora che per dovere professionale - ricorda con commozione il giornalista morto domenica mattina a 52 anni.

In una nota diffusa sui canali social dalla società di via Massaua si legge: «La F.C. Pro Vercelli 1892 si stringe commossa nel ricordo di una persona, ancor prima che un giornalista, corretta, appassionata e professionale. Avevi sempre le parole giuste per la tua amata Pro e questa mattina a noi di parole ne restano purtroppo poche. Ti ricorderemo per sempre con stima e affetto. Ciao Paolo»