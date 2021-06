Inciampa e cade lungo un dirupo: soccorso alpino in azione nel biellese

Nuovo intervento del Soccorso Alpino sulle montagne biellesi. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ultra65enne avrebbe messo il piede dentro una buca e sarebbe precipitato lungo la riva per diversi metri riportando diverse escoriazioni. Ad assistere alla scena il suo gruppo di amici che ha immediatamente lanciato l’allarme.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 13 giugno, di fronte alle Tegge dell’Artignaga. Trovandosi in una zona impervia e non facilmente raggiungibile, l’escursionista è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato fino all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso.