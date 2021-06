10 migliori software di editing video senza filigrana 2021

Non importa se sei un utente di social media o uno YouTuber; ci sono momenti in cui desideri fare un buon video semplice. Ciò solleva la domanda su quale software utilizzare. Ci sono più opzioni su Internet che sono gratuite o a pagamento. Alcuni sono per principianti, mentre altri sono fatti per esperti. Un ottimo esempio è InVideo, un ottimo software per principianti ed esperti.

Chiunque abbia provato software gratuito per modificare qualsiasi tipo di file sa che quelli gratuiti applicano una filigrana sul prodotto finito. Quindi, come aggirare questo problema? Ecco dieci programmi di montaggio video che non applicano una filigrana al tuo prodotto finito.

InVideo

InVideo è un software di editing video online di prim'ordine. Ha una libreria di oltre 2000 modelli predefiniti. Ci sono oltre 9 milioni di file multimediali, come video e immagini tra cui scegliere. Puoi caricare facilmente il tuo video finito senza filigrana direttamente sui social media di tua scelta.

VSDC

Questo è un software gratuito che consente di utilizzare il software senza alcun periodo di prova. Anche se è gratuito, non aggiunge una filigrana al prodotto finito. Non ci sono inoltre restrizioni commerciali sull'uso del video. Il software offre molteplici effetti video e impostazioni avanzate che consentono di modificare il colore, la possibilità dell'oggetto e le impostazioni audio che aiutano a modificare i livelli audio.

Windows Moviemaker

Questo è di gran lunga il software di editing video gratuito per Windows più utilizzato. Il software è semplice e di facile comprensione e viene utilizzato principalmente per creare video semplici. Puoi aggiungere immagini, video, musica e audio ai file video. Esistono molte transizioni che possono aiutarti a rendere più fluida la transizione da ogni clip video. Non ci sono filigrane sul prodotto finito.

HitFilm Express

Questo software multimediale gratuito è il migliore per i principianti. Questo può essere utilizzato da YouTuber, studenti e persone che non hanno mai modificato un video prima. L'interfaccia utente è molto semplice da usare e di facile comprensione. Puoi creare video di eccellente qualità con questo software e non ci sono filigrane sul prodotto finito. Puoi anche utilizzare i componenti aggiuntivi dal negozio di componenti aggiuntivi che ti consente di personalizzare il software.

Lightworks

Questo è uno dei programmi più popolari e più utilizzati, particolarmente popolare tra gli YouTuber. È un software molto intuitivo che consente a chiunque di utilizzarlo anche senza una conoscenza preliminare dell'editing video. Il software ti consente di modificare i video a un livello molto professionale senza dover pagare per questo. Puoi facilmente modificare i video e anche farli risaltare usando una varietà di effetti. Supporta l'editing 4K e HD. Puoi facilmente catturare lo schermo del tuo desktop e registrare i tuoi video dalla tua webcam.

VideoPad

Questo è un software di editing video gratuito che non lascia una filigrana sul tuo video. È progettato per i principianti e ha un'interfaccia molto semplice. Puoi persino registrare i tuoi contenuti con qualsiasi videocamera, interna o esterna. Ci sono più elementi grafici ed effetti visivi che puoi aggiungere al tuo video per renderlo migliore. La libreria di effetti visivi ha oltre 50 effetti tra cui scegliere. Puoi caricare direttamente sul sito di social media di tua scelta.

DaVinci Resolve

Questo software di editing video gratuito combina l'editing video 8k con funzionalità come correzione del colore, effetti visivi e post-produzione su audio e video in un unico software facile da usare. Puoi facilmente giocare con il colore, gli effetti e l'audio con un solo clic. Il software supporta anche più piattaforme e risorse facili da condividere. Il software ti consente di tagliare i tuoi video con precisione, correzione del colore, effetti di fusione, ecc.

Blender

Questo software di editing video gratuito è un'applicazione open-source. Può essere utilizzato non solo per l'editing video ma anche per le creazioni 3D. Puoi anche eseguire editing video avanzato tramite questo software. Il software è gratuito ma non aggiunge una filigrana al prodotto finito. Puoi usarlo per renderizzare video, creare giochi, tracciare il movimento degli oggetti. Inoltre viene fornito con un set di strumenti di animazione. Puoi anche modificare l'audio dei tuoi video utilizzando questo software.

Collegamento

Questo è un software gratuito e open source che supporta l'editing video multipiattaforma. Il software può scomporre tutte le informazioni raccolte dai video clip aggiunti per fornirti un rapporto dettagliato sul tipo di file che stai utilizzando. Puoi anche aggiungere file di vari formati al software e funzioneranno molto bene. Il software supporta il maggior numero di formati di file e l'interfaccia è molto facile da usare e da capire.

Openshot

Questo software di editing video gratuito non aggiunge una filigrana al prodotto finito. È facile da usare ed è rivolto ai principianti. Il software può anche aiutare a realizzare animazioni 3D. Supporta anche strumenti di editing video avanzati come la funzione Chroma key. È un ottimo software per coloro che non hanno mai modificato un video prima. Può anche modificare facilmente video 4K e HD. Può catturare il desktop e registrare dalla tua webcam.

iMovie

Questo software gratuito è stato sviluppato da Apple e offre alcuni ottimi strumenti per modificare i tuoi video. Anche se è un software gratuito, non ci sono filigrane aggiunte ai tuoi video nel prodotto finito. È uno strumento molto potente per i principianti per imparare l'editing video. Chiunque può creare rapidamente video di qualità da studio da questo software e contiene un'enorme libreria di effetti speciali tra cui scegliere.

Conclusione

I software di editing video sopra menzionati sono tutti progettati per aiutare i nuovi editor video a realizzare il loro sogno di modificare i video. Puoi utilizzare uno di questi editor video per ottenere un buon risultato senza filigrana.