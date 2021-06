FdI contro il Nutriscore: «Un attacco alle eccellenze agroalimentari del nostro Paese»

Passa anche dai territori la battaglia che viene condotta a livello europeo per bloccare l'adozione obbligatoria (e in prospettiva anche quella facoltativa) del Nutriscore, il sistema di etichettatura a semaforo che, attribuendo ai prodotti alimentari bollini colorati che variano da verde, al giallo, all'arancione e al rosso, cataloga gli alimenti sulla base del valore nutrizionale di 100 grammi di prodotto con l'obiettivo (dichiarato) di mettere in guardia il consumatore contro prodotti alimentari che potrebbe compromette la salute.

Un sistema che l'Italia e le associazioni di produttori contrastano da sempre «e che - hanno ricordato l'europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e l'onorevole Andrea Delmastro presenti venerdì a Vercelli - rappresenta una spregiudicata operazione ideata per colpire la filiera agroalimentare italiana, a vantaggio delle multinazionali della grande distribuzione. Vengono etichettati come “nocivi” cibi come il Parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma e addirittura l’olio d’oliva, perché contiene grassi sulla base di presupposti che, di scientifico, hanno ben poco».

Posizioni condivise con le associazioni di categorie e che hanno visto il Governo italiano schierarsi nettamente contro l'adozione obbligatoria del Nutriscore che potrebbe essere decisa già nella primavera del 2222 «se non riusciremo a costituire una minoranza di blocco che impedisca l'adozione della proposta», spiega Fidanza. Con l’Italia, si sono schierate per ora sette Nazioni mentre altre, tra le quali Francia, Germania e Belgio, stanno già utilizzando il sistema che, secondo i rappresentanti di FdI - e non solo loro - penalizza il made in Italy alimentare, danneggia le esportazioni, la tipicità e la qualità dei prodotti a favore di cibi, influenzando il consumatore, con un bel verde, a scegliere prodotti con ingredienti di sintesi che vengono spacciati per più salutari. «Si rischia di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di sfavorire elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva, ma anche specialità come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e il prosciutto di Parma, portando un danno da miliari di euro alla nostra economia», hanno spiegato i due rappresentanti di FdI.

Per bloccare il Nutriscore Fratelli d'Italia sta preparando campagne informative e raccolte di firme oltre a lavorare a livello europeo per fermare il progetto.

Con Fidanza e Delmastro, anche una pattuglia di amministratori locali: il coordinatore provinciale Emanuele Pozzolo, il responsabile degli Enti territoriali Alberto Cortopassi, la consigliera comunale Martina Miazzone e i sindaci di FdI Daniele Pane, di Trino, e Diego Marchetti di Cigliano.

«L'unico, evidente, scopo di questo progetto - ha attaccato Delmastro - è quello di asfaltare le eccellenze italiane. Nei supermercati del Belgio già ci sono gli scaffali con i prodotti divisi in base ai colori e quelli italiani sono spesso nei settori arancioni e rosso mentre i formaggi tedeschi, fatti con la polvere di latte e non con il latte vero, si trovano nel settore verde. Una follia che si somma ai danni già fatti dalla agropirateria e dall'italian sounding che già ora provoca 100 miliardi di euro di mancati introiti annui per l'economia italiana».