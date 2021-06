Cerutti, concessa la cassa Covid

Via libera, dal Tribunale di Vercelli, alla cassa integrazione Covid per i lavoratori Cerutti. Il provvedimento, richiesto dai sindacati dopo la presentazione dell'offerta di acquisto, avrà valore per i mesi di maggio e giugno.

Una notizia a lungo attesa dai circa 200 lavoratori che, dopo l'apertura dell'ultima e definitiva crisi aziendale, sono alle prese con una situazione di grane difficoltà e incertezza economica, acuita dai tempi lunghi collegati all'erogazione degli ammortizzatori da parte di Inps.

Intanto, a fine mese, è prevista l'asta indetta dai curatori fallimentari: l'offerta è quella della multinazionale Bobst di San Giorgio Monferrato che prevede una trentina di posti di lavoro.