Vaccini per gli under60, il Piemonte sospende anche Johnson&Johnson

Non c'è pace per il piano vaccinale: alla luce delle nuove raccomandazioni delle autorità sanitarie nazionali sull’utilizzo dei vaccini a vettore adenovirale, la Regione Piemonte ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione alla popolazione under60 anche del vaccino Johnson&Johnson.

Intanto, in una nota diffusa dall'Asl Vercelli si precisa che «Le persone con meno di 60 anni che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca come prima dose, per il richiamo riceveranno Pfizer o Moderna come ha valutato il Comitato Tecnico Scientifico del ministero della Salute».

In conseguenza a questo chiarimento arrivato dopo una giornata convulsa, le somministrazioni delle seconde dosi già fissate per gli under 60 che avevano ricevuto AstraZeneca, verranno regolarmente effettuate alla data fissata (utilizzando un vaccino a Rna messaggero, dunque Pfizer o Moderna).