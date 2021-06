Santhià inaugura il percorso intitolato ai "Piloti eroi”

«L’iniziativa - spiega il sindaco Cappuccio - sarà organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con AVIS - Santhià. Fin da subito infatti Avis aveva avuto l'idea di organizzare una passeggiata proprio sul luogo dell'incidente per ricordare i piloti. Alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione ufficiale del percorso con ritrovo al parcheggio dell'ex Consorzio Agrario. Inoltre dalle 17 alle 20 chiunque transiterà sulla parte interna del percorso, cioè lungo il Naviglio di Ivrea, quindi proprio nei pressi del luogo dell'incidente troverà i volontari dell'AVIS che distribuiranno un gadget realizzato dall'Amministrazione Comunale in ricordo dell’evento. I lavori di messa in sicurezza viaggiano spediti, l'autorizzazione dell'intitolazione della passeggiata ai piloti è arrivata. Tutto procede in memoria dei Comandanti Pietro Venanzi ed Herbert Moran, piloti eroi che Santhià non vuole dimenticare».