Rogo nella palazzina Atc di via Dante: due appartamenti inagibili

«Il celere intervento da parte dei carabinieri di Santhià, dei dei Vigili del Fuoco e di alcuni residenti ha evitato conseguenze ben più gravi - spiega il sindaco Angelo Cappuccio che ha seguito le operazioni e la fase dei soccorsi -. Una persona, lievemente ferita, è stata trasportata in ospedale solo per accertamenti e due abitazion restano inagibili in via cautelativa in modo tale da permettere ai Vigili del Fuoco di effettuare ulteriori accertamenti. I residenti hanno poi trovato subito ospitalità tra gli stessi condomini».

Per i soccorsi sono stati mobilitati anche gli operatori del 118 e i Volontari del Gruppo Volontari Soccorso Santhià.

Nella giornata di venerdì sarà effettuato il sopralluogo congiunto del tecnico comunale unitamente ai tecnici di Atc che sono i proprietari dello stabile.