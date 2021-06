Lite in casa e una caduta da 12 metri: è gravissimo

Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda che ha portato un uomo di 45 anni, di origine straniera, a finire in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dopo essere caduto a terra da circa 12 metri, in via Foa: secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta al termne di una lite in casa.

Con lui è stata ricoverata anche una donna, italiana di 26 anni, con ferite più lievi, da codice verde.

Sul posto, per i soccorsi, sono intevenuti i mezzi del 118 e le forze dell'ordine che stanno facendo i dovuto accertamenti sull'accaduto: l'uomo presente politraumi da caduta molto gravi.

(notizia in aggiornamento)