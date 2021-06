In terapia intensiva l'uomo caduto in via Foà

E' ricoverato in terapia intensiva il 45enne caduto questa mattina da un'altezza di circa 12 metri in via Foà.

L'uomo, un 45enne di origine straniera, ha riportato fratture multiple agli arti, braccia e gambe e ha un occhio lesionato, ma non risulterebbero lesioni agli organi interni e, nonostante la gravità delle sue condizioni, dovrebbe cavarsela.

La caduta sarebbe arrivata al termine di una lite domestica, avvenuta all'alba, poco prima delle 5: in casa, con il ferito, anche una donna di 26 anni, pure portata al pronto soccorso in codice verde.

Al momento non è noto se vi siano responsabilità penali per l'accaduto: gli accertamenti sono condotti dalla Polizia di Stato intervenuta dopo che i vicini avevano sentito la lite e il tonfo della caduta.