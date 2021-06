Skating Vercelli: un sogno in Argento

Non vi è alcun dubbio: le specialità di coppia regalano sempre molte emozioni al pubblico, agli atleti e a tutti gli addetti ai lavori del pattinaggio artistico su rotelle. E ciò che si è visto nel Trofeo Nazionale Categorie Esordienti e Allievi Regionali agli Italian Roller Games FISR svoltisi a San Marino ha rispettato i pronostici.

Nella categoria Coppia Danza Allievi Regionali, Martina MICHELONE e Giulio PERUCCHINI (atleta della A.s.d. Gioca Novara), coppia già nota in campo nazionale per il titolo italiano ottenuto agli italiani Uisp 2019, attesissimi in gara, non hanno deluso le aspettative e ancora una volta sono stati un vero diletto per coloro che hanno assistito alla competizione. Ottimi entrambi nel loro programma Piccola Anima, hanno evidenziato notevoli miglioramenti tecnici ed artistici, che hanno valso loro la medaglia d’Argento. La caparbietà di Martina e Giulio, unita alla grande pazienza e dedizione della loro allenatrice Michela PELLO’, al prezioso supporto delle loro società di appartenenza e delle famiglie nel proseguire gli allenamenti in questo impegnativo periodo, li hanno portati a trovare la giusta sintonia per prepararsi a competere sempre ad alto livello e ottenere questa prestigiosa medaglia.

Il Presidente Marinella Gibin, commenta così: “E’ stato emozionante seguire la diretta della gara via streaming, durante l’allenamento delle nostre piccole leve. Si sono appassionati talmente tanto a tifare per i compagni in gara e a gioire per il risultato raggiunto, così da regalarmi ancor più felicità. Martina e Giulio hanno conquistato un altro gradino sulla scala dei loro sogni, ma soprattutto hanno seminato negli animi dei loro compagni nuovi sogni a cui aspirare e questo lo trovo bellissimo, adesso si continua a sognare e lavorare ma con tanti sorrisi in più!”