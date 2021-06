PFV: altra vittoria nella Coppa del Centenario

Coppa del Centenario F.I.P.

Categoria Serie C femminile – girone A

RECUPERO 2a giornata di ritorno – mercoledì 9 giugno 2021 a Vercelli – Palestra Bertinetti

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 60-46

(parziali 10-14; 20-30; 36-36)

Tabellino PFV: Bassani; Acciarino 3; Coralluzzo 9; Rey 6; Bertelegni 4; Pollastro 4; Ansu 24; Deangelis ; Sarrocco 2; Migliorini 4; Perucca. Leone Giulia 6; All.re Gabriele Bendazzi; assistente: Andrea Congionti.

La PFV vince anche il recupero della 2° giornata di ritorno contro Basket Novara per 60-46 e chiude il girone a punteggio pieno con sei vittorie su sei incontri.

Probabilmente l’assoluta irrilevanza della gara per la determinazione dei primi due posti in classifica (già aggiudicati a PFV ed Arona) ha fatto sì che le vercellesi si presentassero in campo con le gambe un po’ molli in difesa e le polveri bagnata in attacco, piuttosto (anzi molto) deconcentrate.

Novara ne approfittava subito per chiudere in vantaggio 10-14 il primo quarto ed ampliare lo score sino +10 a metà gara sul 20-30.

Le padrone di casa sembravano inerti ed incapaci di reagire, per quanto detto ed anche per le non buone condizioni fisiche di un paio di topo scorer abituali.

Ma nella ripresa avveniva la metamorfosi alla quale le ragazze di Bendazzi hanno abituato i propri tifosi: trascinate da una Ansu stratosferica, letteralmente immarcabile per le novaresi (24 p.ti. 11 su 11 da 2; 15 rimbalzi e + 40 di valutazione finale) tutte le giocatrici che via via scendevano in campo si facevano carico di mettere a segno i punti solitamente di pertinenza delle bocche da fuoco designate, e così la PFV ricuciva piano piano lo strappo, con un bel gioco di squadra, ed impattava al 22’ per la prima volta sul 32-32 e chiudeva il terzo quarto in perfetta parità 36-36 con un perentorio parziale di tempo di 16-6, segno che in difesa si erano messe a posto le cose. Chi si aspettava, quindi, un ultimo quarto in volata come nelle ultime gare veniva però “deluso”, poiché già nei primi minuti Coralluzzo & C. mettevano a segno una raffica di punti che provenivano da tutte le giocatrici in campo, cosicché disorientavano le avversarie (24 a 10 il parziale) e mettevano 14 lunghezze di scarto fra sé e le novaresi che mantenevano con merito sino alla fine.

Ora, nella prossima settimana, si giocheranno gli spareggi fra le due peggiori seconde nei tre gironi, e poi quello tra la vincente e la migliore seconda, per designare la quarta partecipante alle finali che si giocheranno il 26 e 27 prossimi, in località da definire (sic!).

L’auspicio è che la PFV mantenga la concentrazione, al termine di una stagione assai anomala, e riesca a conservare la capacità di ribaltare i risultati, come avvenuto nelle ultime gare.

Domenica 13 Vercelli ospiterà alla Palestra della scuola media Lanino la fase regionale del 3 c 3 della categoria “Under 14”, alla quale la PFV parteciperà con alcune proprie squadre. Sono attese oltre 60 partecipanti da tutto il Piemonte e le gare si svolgeranno sul campo al coperto e su quello all’aperto, meteo permettendo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Contemporaneamente, in quel di Cuneo, si disputerà la fase regionale per le categorie Under 16 ed Under 18, alla quale ultima parteciperà anche la PFV con un gruppo di ragazze di questa categoria.