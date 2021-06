«Addio compagno Gil»: una vita tra politica e istituzioni

«Caro Gilberto, dovunque tu sia, avrai già valutato il nuovo ambiente e preso contatto con altri compagni per costituire un nuovo gruppo d'iniziativa di base, per la "critica positiva al potere costituito"... Ma mi raccomando, però, lascia un po' di spazio d'azione anche agli altri. Il tempo per agire non ti mancherà, così che quando ci ritroveremo insieme, continueremo le discussioni e le battaglie di sempre, con viva e fraterna amicizia. Da compagni». L'ex sindaco Ezio Robotti termina con la voce rotta dalla commozione il suo toccante intervento in ricordo di Gilberto Valeri. "Gil il rosso", come lo chiama con affetto Robotti, torna per l'ultima volta davanti alla sua casa di via Camillo Leone, nel cuore di Vercelli, accolto dall'affetto dei familiari - la moglie Mariella, i figli Tania e Furio - dei "vecchi compagni" che per una vita hanno condiviso con lui lotte politiche e aspri confronti, degli amici, degli ex dipendenti della Provincia, tornati a salutare con affetto "il presidente". E anche da chi, politicamente, è sempre stato sul lato opposto della barricata o da quanti hanno sperimentato, come l'ex sindaco Gabriele Bagnasco, la tenacia dell'attività di Valeri come oppositore.

I suoi 86 anni sono stati vissuti tutti nel segno della politica e dell'impegno sociale, ricorda Robotti: dall'esordio nella Federazione Giovani Comunisti nei primi anni '50, fino alla traumatica rottura, all'inizio degli 2000, la vita di Valeri è stata partito, politica, militanza attiva. Moltissimi gli incarichi prestigiosi, ricoperti nel partito e nelle istituzioni, e altrettante le scelte "controcorrente": «Sul finire degli anni ’50 - ricorda Robotti - per le doti dimostrate nel lavoro politico, fu proposto di approfondire gli studi presso la scuola quadri dell’Unione Sovietica; doveva insomma andare a Mosca. Ne parlò con Silvio Ortona che considerava il suo maestro politico. La risposta di Silvio fu inequivocabile: “Non andarci! Continua la tua militanza e la tua formazione nel Partito Comunista Italiano”. Gilberto segui il consiglio di Ortona e divenne a tutti gli effetti un esemplare comunista italiano. In questo episodio c’è da un lato la lungimiranza e la sensibilità di Ortona e dall’altro il coraggio di Gilberto, perché rifiutare una simile proposta poteva non essere la scelta più opportuna, ma come sappiamo l’opportunismo non fu di certo una caratteristica di Gil».

Partito, sindacato, istituzioni: nei primi anni '70 Valeri e Robotti (che dopo lo scioglimento del Psiup era confluito nel Pci) si ritrovano in Consiglio comunale, poi alla Camera del Lavoro; poi per Valeri arrivano gli più prestigiosi: due mandati come consigliere regionale, poi consigliere in Provincia, ente del quale diventa presidente nel 1991 e dove viene rieletto nel 1995, in piena era berlusconiana. Sarà l'ultimo esponente del centro sinistra a guidare la Provincia di Vercelli.

Tra il '99 e i primi anni 2000 il divorzio dal partito che, nel frattempo, aveva avviato un proprio difficile percorso interno: prima la frattura nel centro sinistra sulle elezioni comunali - quando al primo turno contese all'uscente Gabriele Bagnasco il posto al ballottaggio - poi l'ostinata opposizione alla giunta guidata dal sindaco verde che gli costò la frattura definitiva con il partito.

«Gilberto conservò sempre molto salda la sua appartenenza ideale alla sinistra e la condivisione dei valori ad essa riconducibili non gli venne mai meno. Continuò così ad occuparsi fino alla fine di politica e di questioni sociali -ricorda Robotti - Sempre a difesa dei più deboli, dei diritti di cittadinanza e della tutela dell'ambiente. Tema, questo, che nell'ultima parte della sua vita considerava convintamente strategico per le sorti della sinistra. La sua azione, meno appariscente del solito, ha comunque continuato ad influenzare le dinamiche politiche cittadine».

Robotti, infine, ha ricordato il lato umano di una persona testarda, ostinata, ma sempre pronta a combattere per le proprie idee. «Sei stato un protagonista della nostra storia politica e di quella locale e hai rappresentato con autorevolezza e competenza le Istituzioni alle quali hai partecipato. La tua forte personalità, il tuo carattere a volte spigoloso ma leale, la tua consapevolezza di essere un dirigente di spicco e di alto profilo, possono aver determinato tra i compagni e gli amici condivisioni e contrapposizioni anche aspre, ma non è mai venuto meno, da parte di tutti, il riconoscimento dovuto alla tua figura limpida e netta di militante che ha dedicato la sua vita e si è totalmente impegnato per la giustizia sociale, il riscatto dei più deboli, per la dignità del lavoro e del lavoratore, per la democrazia e la libertà».